Как Венгрия, которая имела проблемы со вступлением в ЕС, сейчас мешает евроинтеграции Украины

Венгрия прошла сложный путь к полноправному членству в Европейском Союзе, преодолевая последствия многолетнего тоталитарного режима.

Очевидно, "забыв" свой евроинтеграционный опыт, венгерская власть превратила процесс вступления Украины в ЕС в политический шантаж, пытаясь получить как можно больше финансовых преференций.

О том, как сама Венгрия вступала в Европейский Союз и имеет ли Будапешт моральное право препятствовать европейским стремлениям Украины – в статье аналитика Гражданской сети ОПОРА Дмитрия Баштового Ничего личного, только деньги: как и почему Венгрия блокирует евроинтеграцию Украины.

До 1989 года Венгрия была классическим сателлитом Советского Союза, где господствовала марксистско-ленинская идеология. Только после свержения коммунистического строя осенью 1989 года произошел демонтаж прежней системы, который ознаменовал запуск многопартийной демократии и свободной рыночной экономики.

Венгрия стала полноправным членом Европейского Союза в 2004-м, потратив на евроинтеграционный путь 14 лет.

Но, исходя из отчетов Еврокомиссии, в свое время Венгрия была не более готовой к вступлению в ЕС, чем Украина сейчас, о чем сейчас Будапешт "забывает".

Кто же сделал современную Венгрию такой, как она есть? И какие преференции от шантажа хотят получить власти этой страны?

Кресло премьер-министра Венгрии с 2010 года занимает лидер партии "Фидес" Виктор Орбан, который имеет дружеские отношения с российским президентом и сейчас является единственным лидером ЕС, который поддерживает контакты с Путиным и даже лично встречается с ним.

За годы его премьерства Венгрия постепенно скатывается к авторитаризму. В Европарламенте говорят, что Венгрия потеряла признаки демократии, зато сам Орбан называет политический строй, который он построил, "нелиберальной демократией".

И действительно, Венгрия сейчас оказалась вне сообщества демократий.

В конце концов, Евросоюз заблокировал большую часть (около 7,5 млрд евро) региональной помощи стране из-за проблем с верховенством права и защитой прав человека. По этой же причине ЕС блокирует 22 млрд евро выплат Венгрии из Фонда сплоченности. Для Венгрии такое решение стало болезненным, поскольку страна является крупнейшим бенефициаром бюджета ЕС в процентах от валового национального дохода.

Дополнительные козыри для торговли с Евросоюзом Орбан нашел в том, что он в свою очередь блокирует некоторые инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины.

Так, Будапешт препятствует увеличению общего бюджета ЕС на 66 млрд евро, часть из которых должна пойти на финансовую поддержку Киева, прежде всего речь идет о программе Ukraine Facility стоимостью 50 млрд евро на восстановление, отстройку и модернизацию нашего государства в течение следующих четырех лет.

Также правительство Орбана уже длительное время задерживает финансирование новой военной помощи Украине, блокируя увеличение финансирования Европейского фонда мира.

Венгрия, которая двигалась от коммунистического прошлого к демократическим преобразованиям, во времена правления Виктора Орбана откатилась к автократии, где пренебрегают верховенством права. А именно эта ценность является ключевой в "копенгагенских критериях", по которым страны вообще могут претендовать на членство в Европейском Союзе.

Венгрия стала плацдармом сети союзников России, а Виктор Орбан – продвигателем позиции Кремля в Европейском Союзе. Сравнение членства Венгрии в Европейском Союзе с советской оккупацией и встреча с Путиным делает Орбана еще более изолированным.

В самом ЕС давно звучат сомнения относительно дальнейшего доверия Венгрии как союзнику и партнеру.

А европейские чиновники уже прямо напоминают, что никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС.

Подробнее – в материале Дмитрия Баштового Ничего личного, только деньги: как и почему Венгрия блокирует евроинтеграцию Украины.