Як Угорщина, яка мала проблеми зі вступом до ЄС, зараз чинить опір євроінтеграції України

Угорщина пройшла складний шлях до повноправного членства в Європейському Союзі, долаючи наслідки багаторічного тоталітарного режиму.

Вочевидь, "забувши" свій євроінтеграційний досвід, угорська влада перетворила процес вступу України в ЄС на політичний шантаж, намагаючись здобути якнайбільше фінансових преференцій.

Про те, як сама Угорщина вступала у Європейський Союз та чи має Будапешт моральне право перешкоджати європейським прагненням України – у статті аналітика Громадянської мережі ОПОРА Дмитра Баштового Нічого особистого, лише гроші: як і чому Угорщина блокує євроінтеграцію України.

До 1989 року Угорщина була класичним сателітом Радянського Союзу, де панувала марксистсько-ленінська ідеологія. Лише після повалення комуністичного устрою восени 1989 року відбувся демонтаж колишньої системи, який ознаменував запуск багатопартійної демократії та вільної ринкової економіки.

Угорщина стала повноправним членом Європейського Союзу у 2004-му, витративши на євроінтеграційний шлях 14 років.

Але, виходячи зі звітів Єврокомісії, свого часу Угорщина була не більше готовою до вступу в ЄС, ніж Україна нині, про що зараз Будапешт "забуває".

Хто ж зробив сучасну Угорщину такою, як вона є? І які преференції від шантажу хоче отримати влада цієї країни?

Крісло прем’єр-міністра Угорщини з 2010 року обіймає лідер партії "Фідес" Віктор Орбан, який має дружні відносини з російським президентом і нині є єдиним лідером ЄС, який підтримує контакти з Путіним і навіть особисто зустрічається з ним.

За роки його прем'єрства Угорщина поступово скочується до авторитаризму. У Європарламенті кажуть, що Угорщина втратила ознаки демократії, натомість сам Орбан називає політичний лад, який він побудував, "неліберальною демократією".

І справді, Угорщина зараз опинилася поза спільнотою демократій.

Зрештою, Євросоюз заблокував більшу частину (близько 7,5 млрд євро) регіональної допомоги країні через проблеми з верховенством права та захистом прав людини. З цієї ж причини ЄС блокує 22 млрд євро виплат Угорщині з Фонду згуртованості. Для Угорщини таке рішення стало болісним, позаяк країна є найбільшим бенефіціаром бюджету ЄС у відсотках від валового національного доходу.

Додаткові козирі для торгівлі з Євросоюзом Орбан знайшов у тому, що він своєю чергою блокує деякі ініціативи ЄС, спрямовані на підтримку України.

Так, Будапешт перешкоджає збільшенню спільного бюджету ЄС на 66 млрд євро, частина з яких має піти на фінансову підтримку Києва, передусім йдеться про програму Ukraine Facility вартістю 50 млрд євро на відновлення, відбудову та модернізацію нашої держави протягом наступних чотирьох років.

Також уряд Орбана вже тривалий час затримує фінансування нової військової допомоги Україні, блокуючи збільшення фінансування Європейського фонду миру.

Угорщина, яка рухалася від комуністичного минулого до демократичних перетворень, за часів правління Віктора Орбана відкотилася до автократії, де нехтують верховенством права. А саме ця цінність є ключовою у "копенгагенських критеріях", за якими країни взагалі можуть претендувати на членство в Європейському Союзі.

Угорщина стала плацдармом мережі союзників Росії, а Віктор Орбан – просувачем позиції Кремля в Європейському Союзі. Порівняння членства Угорщини в Європейському Союзі з радянською окупацією та зустріч із Путіним робить Орбана ще більш ізольованим.

У самому ЄС давно звучать сумніви щодо подальшої довіри Угорщині як союзнику та партнеру.

А європейські посадовці вже прямо нагадують, що ніхто не зобов’язує Угорщину бути членом ЄС.

Докладніше – у матеріалі Дмитра Баштового Нічого особистого, лише гроші: як і чому Угорщина блокує євроінтеграцію України.