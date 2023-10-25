Боррель натякнув Орбану, що Угорщина може вийти з ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель нагадав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що ніхто не зобов'язує його країну бути членом Європейського Союзу.

Про це Боррель сказав під час спілкування на щорічній конференції Центру європейських реформ "Європа і світ", пише "Європейська правда".

Орбан відзначився заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

На це Боррель відповів, що не вважає схожими ці дві ситуації.

"Угорщина знає про радянську окупацію. Я пам’ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях, мені було 9 років… Чесно кажучи, я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлемоні (штаб-квартира Єврокомісії. – Ред.). Я не бачив там жодного танка, жодної зброї", – сказав глава дипломатії ЄС.

"У кожному разі – ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Це вільний вибір", – додав Боррель.

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс напередодні натякнув, що Угорщина такою, як вона стала за правління Віктора Орбана, вже не мала би бути членом Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно Орбан зустрівся з президентом РФ Владіміром Путіним, після чого посли НАТО в Будапешті провели термінову зустріч.