Во Франции запретят курение на пляжах и у школ, а сигареты подорожают

Правительство Франции во вторник объявило об ужесточении запрета на курение в общественных местах и повышение акциза на табак, призванное отговорить граждан от этой вредной привычки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Среди прочего, французское правительство запретит курение на всех пляжах страны, в общественных парках, лесах и возле школ.

По словам министра здравоохранения Франции Орельена Руссо, "отныне зоны, свободные от табачного дыма, станут нормой". В стране их сейчас 7200, но они устанавливаются прежде всего местными властями.

Кроме того, во Франции значительно вырастет акциз на табак: пачка с 20 сигаретами, которая сейчас стоит около 11 евро, к 2025 году вырастет в цене до 12 евро, а еще через год – до 13 евро.

По словам Руссо, целью является создание "первого поколения без табака к 2032 году", как обещал французский президент Эмманюэль Макрон.

Согласно статистике специализированного портала Le Monde tu Tabac, в 2022 году во Франции насчитывалось 23,3 тысячи точек продажи табачных изделий, которые реализовали в общей сложности 31 миллиард сигарет. Среди взрослых французов ежедневно курят около 25%.

Ранее правительство Франции также объявляло о планах запретить одноразовые электронные сигареты, которые особенно популярны среди молодежи.