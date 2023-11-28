У Франції заборонять куріння на пляжах і біля шкіл, а сигарети здорожчають

Уряд Франції у вівторок оголосив про посилення заборони на куріння в громадських місцях та підвищення акцизу на тютюн, покликане відохотити громадян від цієї шкідливої звички.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Серед іншого, французький уряд заборонить куріння на всіх пляжах країни, в громадських парках, лісах і біля шкіл.

За словами міністра охорони здоров’я Франції Орельєна Руссо, "відтепер зони, вільні від тютюнового диму, стануть нормою". У країні їх наразі 7200, але їх встановлює насамперед місцева влада.

Крім того, у Франції значно зросте акциз на тютюн: пачка з 20 сигаретами, яка зараз коштує близько 11 євро, до 2025 року зросте у ціні до 12 євро, а ще через рік – до 13 євро.

За словами Руссо, метою є створення "першого покоління без тютюну до 2032 року", як обіцяв французький президент Емманюель Макрон.

Згідно зі статистикою спеціалізованого порталу Le Monde tu Tabac, у 2022 році у Франції налічувалося 23,3 тисячі точок продажу тютюнових виробів, які реалізували загалом 31 мільярд сигарет. Серед дорослих французів щодня курять близько 25%.

Раніше уряд Франції також оголошував про плани заборонити одноразові електронні сигарети, які особливо популярні серед молоді.