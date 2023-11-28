Авария на шахте в Польше: по меньшей мере один погибший

В угольной шахте имени Собеского, что в городе Явожно на юге Польши, во вторник произошла авария, в результате которой погиб по меньшей мере один горняк.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Авария на шахте в Явожном произошла на глубине 500 метров около 15:45 по местному времени.

Высшее горное управление в Катовице сказало, что, по предварительным данным, причиной стал неконтролируемый прорыв трубопровода, который заполняли водой.

"Всего в аварии пострадали шесть человек, из них пять работников шахты имени Собеского и один работник сторонней компании", – сообщил Марцин Маслак, представитель компании-владельца шахты Tauron Wydobycie.

Он уточнил, что трех работников шахты уже подняли на поверхность. Двух пострадавших доставили в больницу, у третьего констатировали смерть. Еще двое остаются в шахте и не выходят на связь.

"Продолжается спасательная операция. Компания оказывает психологическую помощь сотрудникам и семьям погибших", – заверил представитель Tauron Wydobycie.

Высшее горное управление в Катовице сначала сообщало о четырех погибших в результате аварии.

Tauron Wydobycie является третьей крупнейшей горнодобывающей компанией по объемам добычи угля в Польше. На трех шахтах компании работает более 6300 человек.

Согласно официальным данным, с начала года в Польше в результате несчастных случаев на шахтах погибло 11 человек, а в прошлом году зафиксировали 36 несчастных случаев на шахтах со смертельным исходом.