Болгарские социалисты сформируют широкую коалицию с пророссийскими и националистическими партиями

Стремясь увеличить свое политическое влияние в самой бедной стране ЕС, Болгарская социалистическая партия (BSP), которая является частью Партия европейских социалистов (PES), объявила на этой неделе об официальном шаге к формированию широкой коалиции с пророссийскими и националистическими партиями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Болгарская социалистическая партия всегда занимала четкую пророссийскую позицию, поскольку она является прямой наследницей тоталитарной Коммунистической партии, которая правила Болгарией после Второй мировой войны до распада советской системы в Восточной Европе в 1989 году.

Лидер партии Корнелия Нинова начала менять левопрогрессивный политический характер партии в сторону националистической риторики.

"Мы против флага, которым в последние годы размахивает Партия европейских социалистов по выполнению Стамбульской конвенции, по признанию третьего пола, который не имеет отношения к биологическому полу, социальным полом. Мы не одобряем то, что PES за санкции против России и за предоставление оружия Украине", – пояснила Нинова.

"Я рада победе (Роберта) Фицо в Словакии", – прокомментировала Нинова в интервью bTV во вторник. Она объяснила "патриотический поворот" BSP изменениями на глобальном уровне.

"Маятник качается от крайнего либерализма к другой крайности – фашизму. Мы должны остановить его посередине", – сказала Нинова и объявила девиз патриотического объединения – "защита болгарских интересов в рамках ЕС".

Первым испытанием для болгарских "националистических левых" станут европейские выборы в июне, где BSP будет конкурировать с радикальной пророссийской евроскептической партией "Возрождение", которая настаивает на прекращении членства Болгарии в НАТО и ставит под сомнение членство страны в ЕС.

Нинова объявила, что в новый левонационалистический блок войдут 16 партий, с которыми BSP сотрудничала на последних местных выборах в конце октября.

"Все партии создадут сеть. Мы выйдем с политическим документом, декларацией о том, ради чего мы объединяемся", – сказала Нинова.

Среди партий, с которыми BSP сотрудничала на местных выборах, – радикальная антиевропейская пророссийская и пропутинская партия "Атака" во главе с Воленом Сидеровым, которая также сейчас входит в коалицию, а также русофильское формирование Николая Малинова, который предстал перед болгарским судом по обвинению в шпионаже в пользу российских олигархов.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев ранее заявил, что постоянный страх войны в болгарском обществе, который подпитывается дезинформацией из пророссийских источников, начинает серьезно влиять на боеспособность армии.

Напомним, в последнее время в Болгарии выросла популярность откровенно пророссийской партии "Возрождение", и на парламентских выборах в апреле 2023-го политсила набрала рекордные для себя 14% голосов, став третьей по численности в парламенте. Но в правительство она так и не попала – его сформировали проевропейские силы.