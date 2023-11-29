Болгарські соціалісти сформують широку коаліцію з проросійськими і націоналістичними партіями

Болгарська соціалістична партія (BSP) оголосила на цьому тижні про офіційний крок до формування широкої коаліції з проросійськими та націоналістичними партіями, прагнучи збільшити свій політичний вплив у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Лідерка BSP Корнелія Нінова заявила, що до нового лівонаціоналістичного блоку увійдуть 16 партій, з якими BSP співпрацювала на останніх місцевих виборах наприкінці жовтня.

"Всі партії створять мережу. Ми вийдемо з політичним документом, декларацією про те, заради чого ми об'єднуємося", – сказала Нінова.

Серед партій, з якими BSP співпрацювала на місцевих виборах, – радикальна антиєвропейська проросійська і пропутінська партія "Атака" на чолі з Воленом Сідеровим, а також русофільське формування Ніколая Малінова, який постав перед болгарським судом за звинуваченням у шпигунстві на користь російських олігархів.

Першим випробуванням для болгарських "націоналістичних лівих" стануть європейські вибори в червні, де BSP буде конкурувати з радикальною проросійською євроскептичною партією "Відродження", яка наполягає на припиненні членства Болгарії в НАТО і ставить під сумнів членство країни в ЄС.

Болгарська соціалістична партія завжди займала чітку проросійську позицію, будучи прямою спадкоємицею Комуністичної партії, яка правила Болгарією після Другої світової війни до розпаду радянської системи у Східній Європі в 1989 році.

Тепер лідерка партії Корнелія Нінова почала змінювати лівопрогресивний політичний характер політичної сили в бік націоналістичної риторики.

"Ми проти прапора, яким останніми роками розмахує Партія європейських соціалістів (PES) щодо виконання Стамбульської конвенції, щодо визнання третьої статі, яка не стосується біологічної статі, соціальною статтю. Ми не схвалюємо те, що PES – за санкції проти Росії і за надання зброї Україні", – пояснила Нінова в інтерв'ю bTV у вівторок.

Вона додала, що рада перемозі Роберта Фіцо на виборах у Словаччині, та пояснила "патріотичний поворот" своєї партії змінами на глобальному рівні.

"Маятник хитається від крайнього лібералізму до іншої крайності – фашизму. Ми повинні зупинити його посередині", – сказала Нінова і оголосила девіз нового патріотичного об'єднання – "Захист болгарських інтересів у рамках ЄС".

Нагадаємо, останнім часом у Болгарії зросла популярність відверто проросійської партіх "Відродження", і на парламентських виборах у квітні 2023-го політсила набрала рекордні для себе 14% голосів, ставши третьою за чисельністю в парламенті. Але в уряд вона так і не потрапила – його сформували проєвропейські сили.

Між тим, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев застеріг, що постійний страх війни у болгарському суспільстві, який підживлюється дезінформацією з проросійських джерел, починає серйозно впливати на боєздатність армії.