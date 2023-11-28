Киев одобрил проект плана реформ для вступления Украины в НАТО

Комиссия по европейской и евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (ГНП) на 2024 год – документа, который определяет критерии соответствия Украины членству в НАТО.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства, пишет "Европейская правда".

Цель адаптированной Годовой национальной программы – подготовка Украины к членству в НАТО, причем изменения в ГНП были сделаны с учетом полномасштабного вторжения России.

Проект программы содержит пять базовых разделов: политические и экономические вопросы, оборонные и военные вопросы, ресурсные вопросы, вопросы безопасности и правовые вопросы. Политическая составляющая, говорят в правительстве, согласована с обязательствами Киева по вступлению в Европейский Союз.

"Адаптированная ГНП является максимально сжатой и практической, сфокусированной на реформах в секторе безопасности и обороны. В сфере демократических трансформации четко зафиксированы ссылки на задачи, которые Украина выполняет на пути европейской интеграции", – прокомментировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В правительстве добавили, что проект адаптированной ГНП представят в среду, 29 ноября, на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Реализации целей ГНП будут способствовать проекты технической и консультативной поддержки в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины", – добавили в Кабмине.

Напомним, участники нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа.

Как ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг, союзники в Североатлантическом Альянсе в среду согласуют рекомендации по реформам, которые нужно осуществить Украине для готовности к членству в НАТО.