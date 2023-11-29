Кулеба у НАТО відкинув ідеї та пропозиції щодо територіального компромісу з РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечує глухий кут на фронті та наполягає, що не існує альтернативи поверненню Україною контролю над усією її територією.

Про це Кулеба заявив у штаб-квартирі НАТО перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Кулеба розпочав звернення до журналістів з твердження про те, що Україна ніколи не поступиться тією задачею у війні, яку вона сама собі встановила.

"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить (у її втіленні)", – наголосив міністр.

Очільник МЗС України не став заперечувати, що Київ чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією", але категорично виключив таку можливість і дав жорстку відповідь на ці пропозиції: "Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити".

На запитання про нібито тупикову ситуацію на фронті Кулеба відповів коротко: "Немає глухого кута".

Він також повторив заклик до США та інших держав НАТО допомогти в озброєнні України: "Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю – ми б’ємося, це чесна домовленість".

Як відомо, Угорщина системно натякає на необхідність поступитися Росії. Цього тижня голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив у НАТО про "провал" стратегії щодо України. Утім, ця ідея не має підтримки Альянсу.

Напередодні Київ схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО, і Дмитро Кулеба має представити його на засіданні Ради України – НАТО.

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