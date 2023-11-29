Чешские депутаты одобрили продолжение тренировок украинских военных в 2024 году

Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии) одобрила продление миссии по обучению украинских военных в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Если у Чешской Республики нет другого способа помочь, то это та форма помощи, которая предлагается. Эта форма помощи также выгодна нашим солдатам", – попросила поддержать предложение министр обороны Яна Чернохова.

Она добавила, что хотя на армейских складах уже нет большого количество оборудования, которое можно было бы передать, поддержка Украины, которая с февраля прошлого года защищается от агрессивной России, будет продолжаться.

Сейчас, по словам министра, около 3500 украинских солдат прошли подготовку в Чехии, и примерно еще 500 были подготовлены чешскими инструкторами в Польше.

Согласно предложению, инструкторы из других стран НАТО также смогут обучать украинцев в Чехии. При этом количество военнослужащих иностранных армий не должно превышать 800 человек, как и в этом году.

129 из 150 присутствующих депутатов согласились с продолжением обучения украинских солдат. Предложение поддержали также депутаты из оппозиционного движения ANO.

Председатель фракции другой оппозиционной партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Радим Фиала безуспешно предлагал отклонить это предложение, поскольку политсила видит в нем "поддержку продолжения конфликта".

Три недели назад продление действия мандата на проведение боевой подготовки украинских военнослужащих в стране до конца 2024 года поддержал чешский Сенат.

В сентябре правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 5,62 миллиарда долларов. Это самая дорогая оборонная закупка в истории страны.

F-35 заменят самолеты Gripen, которые Чехия арендовала у Швеции до 2027 года.