Чехия продлила обучение украинских военных до конца 2024 года

Чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военнослужащих в стране до конца 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Prague International.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила сенаторам, что приоритет для нее – обеспечение условий для продолжения подготовки военнослужащих из Украины, противостоящей российской агрессии, добавив, что эти действия приближают окончание войны и наступление долгожданного мира.

Помимо продолжения обучения украинских солдав Сенат также продлил мандат пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

По правилам, количество военнослужащих иностранных армия на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в 2023 году. При этом они смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что чешская оружейная компания LOM Praha вместе с дочерним предприятием VR Group завершают переговоры с Lockheed Martin о создании в стране сертифицированного центра подготовки летчиков боевых истребителей F-35.

Напомним, в сентябре правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 5,62 миллиарда долларов/ Это самая дорогая оборонная закупка в истории страны. F-35 заменят самолеты Gripen, арендованные Чехией в Швеции до 2027 года.