Чеські депутати схвалили продовження тренувань українських військових у 2024 році

Палата депутатів (нижня палата парламенту Чехії) схвалила продовження місії з навчання українських військових у наступному році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Якщо Чеська Республіка не має іншого способу допомогти, то це та форма допомоги, яка пропонується. Ця форма допомоги також вигідна для наших солдатів", – попросила підтримати пропозицію міністерка оборони Яна Чернохова.

Вона додала, що хоча на армійських складах вже немає багато обладнання, яке можна було б передати, підтримка України, яка з лютого минулого року захищається від агресивної Росії, буде продовжуватися.

Наразі, за словами міністерки, близько 3 500 українських солдатів пройшли підготовку в Чехії, і приблизно ще 500 були підготовлені чеськими інструкторами в Польщі.

Згідно з пропозицією, інструктори з інших країн НАТО також зможуть навчати українців у Чехії. При цьому кількість військовослужбовців іноземних армій не повинна перевищувати 800 осіб, як і цього року.

129 зі 150 присутніх депутатів погодилися з продовженням навчання українських солдатів. Пропозицію підтримали також депутати з опозиційного руху ANO.

Голова фракції іншої опозиційної партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Радим Фіала безуспішно пропонував відхилити цю пропозицію, оскільки політсила вбачає в ній "підтримку продовження конфлікту".

Три тижні тому продовження дії мандата на проведення бойової підготовки українських військовослужбовців у країні до кінця 2024 року підтримав чеський Сенат.

У вересні уряд Чехії схвалив закупівлю 24 винищувачів останнього покоління F-35 вартістю 5,62 мільярда доларів. Це найдорожча оборонна закупівля в історії країни.

F-35 замінять літаки Gripen, які Чехія орендувала у Швеції до 2027 року.