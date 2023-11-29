Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины.

Заявление Бербок приводит немецкое Министерство иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности – и это фатально", – подчеркнула она.

По словам министра, РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".

Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

Она считает, что Совет Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.

"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллионов евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", – добавила глава МИД Германии.

Накануне Киев одобрил проект плана реформ для вступления Украины в НАТО, и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен представить его на заседании Совета Украина – НАТО.

Как ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг, союзники в Североатлантическом альянсе в среду согласуют рекомендации по реформам, которые нужно осуществить Украине для готовности к членству в НАТО.

Смотрите объяснение "ЕП" о том, какие реформы пообещала сделать Украина ради НАТО и повлияет ли на процесс вступления война в Украине.