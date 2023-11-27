НАТО согласует рекомендации реформ, которые нужны Украине для вступления

Союзники в Североатлантическом альянсе согласуют рекомендации по реформам, которые нужно осуществить Украине для готовности к членству в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Столтенберг отметил, что союзники согласны с тем, что в будущем Украина станет членом НАТО, и напомнил о помощи, которую страны-члены оказывают Украине на фоне полномасштабной войны.

"На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам Украины, в то время как мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству", – заявил генсек НАТО.

Напомним, перед этим обновленный план реформ для будущего вступления Украины в Альянс обсуждали на Совете Украина-НАТО в октябре.

Министр обороны США Ллойд Остин после октябрьского заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.