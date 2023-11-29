Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок стурбована тим, що у світі знижується увага до війни РФ проти України.

Заяву Бербок наводить німецьке Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально", – підкреслила вона.

За словами міністерки, РФ продовжує цілеспрямовано атакувати українську цивільну інфраструктуру, тому потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

Бербок також зазначила, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Саме тому необхідно зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

Вона вважає, що Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.

"Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйонів євро до Трастового фонду Україна – НАТО", – додала глава МЗС Німеччини.

Напередодні Київ схвалив проєкт плану реформ для вступу України в НАТО, і глава МЗС України Дмитро Кулеба має представити його на засіданні Ради України – НАТО.

Як раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, союзники в Північноатлантичному альянсі в середу узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО.

Дивіться пояснення "ЄП" про те, які реформи пообіцяла зробити Україна заради НАТО і чи вплине на процес вступу війна в Україні.