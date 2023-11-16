Швеция планирует за 25 лет вдвое увеличить производство атомной энергии

Правительство Швеции в четверг представило дорожную карту развития атомной энергетики, которая предусматривает массовые инвестиции в сектор и создание дополнительных мощностей для удовлетворения спроса на электроэнергию в условиях уменьшения зависимости от России.

Об этом пишет "Европейская правда".

Дорожная карта шведского правительства содержит четыре основных пункта для развития отрасли: назначение координатора по вопросам ядерной энергетики; новая модель финансирования; и два пункта, связанные с расширением мощностей генерации атомной энергии.

Согласно документу, к 2035 году Швеция планирует выйти на генерацию 2500 МВт атомной энергии, что эквивалентно установке двух ядерных реакторов.

К 2045-му генерация должна быть вдвое увеличена по сравнению с нынешним периодом, что предполагает фактическое строительство еще десяти ядерных реакторов в Швеции (сейчас в стране есть три АЭС с шестью реакторами).

Шведские власти пока не уточняют стоимости воплощения этого энергетического проекта, но отмечает, что он также позволит выполнить ее обязательства по зеленому переходу, то есть уменьшением вредных выбросов.

Напомним, правительство Швеции в начале августа заявило, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.

Кроме того, страна готовится отменить запрет на добычу урана, чтобы иметь собственный источник топлива для атомных электростанций в условиях, когда большинство поставок зависят от России.