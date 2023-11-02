В Киев прибыла министр обороны Нидерландов и встретилась с Зеленским

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен снова приехала в Киев с неанонсированным визитом и уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О визите Олленгрен в Украину стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента о ее встрече с Владимиром Зеленским.

Президент поблагодарил главу Минобороны Нидерландов за ее большое внимание к Украине, роль ее страны в коалиции F-16 и передаче других важных видов вооружения, и "высоко оценил" итоги телефонного разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте, который состоялся 30 октября.

На встрече Зеленский рассказал Оллонгрен о ситуации на фронте.

В конце встречи Владимир Зеленский вручил министру орден князя Ярослава Мудрого III степени – "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Напомним, недавно Украина начала с Нидерландами двусторонние переговоры о "гарантиях безопасности".

В середине октября Марк Рютте приезжал с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что Украина получит дополнительные ракеты для ЗРК Patriot и патрульные катера.

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