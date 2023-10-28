Украина начала переговоры с Нидерландами по соглашению о "гарантиях безопасности"

Украина начала консультации с Нидерландами по разработке двустороннего соглашения о предоставлении Киеву "гарантий безопасности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Переговоры состоялись на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте.

"Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в Группу семи (G7), с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры", – говорится в сообщении.

Консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопросы экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению РФ к ответственности, а также санкционного давления и использования конфискованных активов.

В переговорную группу, которую возглавил глава ОПУ Андрей Ермак, также вошли его заместитель Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и советники главы президентского офиса Александр Бевз и Дарья Заривная.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит таких "гарантий безопасности", которых многие ждут