Нідерланди пообіцяли Україні боєприпасів на 500 мільйонів євро

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після візитів до Харкова та Києва пообіцяла виділити Україні 500 мільйонів євро на боєприпаси.

Про це повідомила нідерландська щоденна газета Het Parool, пише "Європейська правда".

Оллонгрен сказала, що кошти будуть виділені до середини наступного року. За її словами, Україна здатна продовжувати боротьбу, якщо вона знає, що "ми продовжуємо надсилати такі речі".

Нідерланди, зазначила Оллонгрен, пообіцяли і надалі забезпечувати "постійний потік певних боєприпасів". "Українці, чи то на передовій, чи то в місті, чи в уряді, все ще такі ж бойові, як і на початку (повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.)", – сказала Оллонгрен.

Кайса Оллонгрен спілкується з українськими військовими під час візиту до України фото: Twitter (Х) оллонгрен

Оллонгрен під час візиту до Києва зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".

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