В секторе Газа заблокированы близкие родственники первого министра Шотландии

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф заявил, что в секторе Газа оказались заблокированы родители его жены-палестинки, которые поехали туда навестить своих родных.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Хумза Юсаф рассказал, что родители его жены, палестинки Нади Эль-Накли проживают в шотландском Данди и около недели назад уехали в сектор Газа навестить 92-летнюю мать отца жены, где и находились на момент атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

По его словам, после эскалации возможности уехать оттуда нет, Великобритания никак не может гарантировать им безопасный выезд и в семье боятся, что они не выживут там во время дальнейших событий.

Юсаф подчеркнул, что решительно осуждает действия ХАМАСа. "Не может быть определенных двусмысленностей, и правительство Шотландии решительно в своем осуждении", – заявил Хумза Юсаф. Однозначно он выразил сожаление по поводу гибели гражданских людей с обеих сторон и отметил, что для него жизни погибших израильтян равноценны жизням гражданских палестинцев.

В секторе Газа также проживает брат жены со своей семьей. Хумза Юсаф подчеркнул, что они никак не связаны с ХАМАСом.

"Моя свекровь – бывшая медсестра, брат жены, который сейчас живет в Газе – врач, и никак не связанный с ХАМАС, но они вместе со многими другими жителями Газы потенциально получат коллективное наказание, и это нельзя оправдать", – отметил Хумза Юсаф.

Напомним, британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что из-за атаки ХАМАС против Израиля погибли или оказались в плену более 10 граждан Британии. Всего в регионе находится до 60 тысяч британцев.