ЕС проводит в России кинофестиваль, организатор которого связан с российским ВПК

Представительство Европейского Союза в России с 1 по 15 ноября проводит онлайновый фестиваль европейского кино, организатор которого связан с российским военно-промышленным комплексом, несмотря на протесты со стороны Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Фестиваль европейского кино в России проходит под лозунгом "Кино объединяет!", что, как говорят в представительстве ЕС в Москве, "подчеркивает единство культур и интересов". Киномероприятие охватывает 21 ленту из стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

Как стало известно DW, украинская сторона обращалась в Европейскую службу внешних дел с просьбой рассмотреть возможность не проводить фестиваль. Публично призывали к этому несколько украинских культурных организаций, таких как Госагенство по вопросам кино и Украинский институт.

Параллельно издание "Важные истории" обратило внимание на то, что компания-подрядчик представительства ЕС в России – 4D – имеет связи с российской оборонной промышленностью. Среди прочего, она обслуживала стенд на военно-техническом форуме РФ "Армия-2022" акционерного общества "Заслон", которое находится под санкциями США.

В ответ на запрос DW во внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что отменять кинофестиваль в России не будут, потому что договор с 4D заключали до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Там также заверили, что между представительством ЕС в России и АО "Заслон" нет "ни деловых, ни каких-либо других связей".

Напомним, в прошлом месяце в культурном центре сербского города Лазаревац отменили показ документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" под давлением пророссийских радикалов.