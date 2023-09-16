Возле Берлинской оперы прошел протест против пропутинской певицы Нетребко
Возле Немецкой государственной оперы в Берлине несколько сотен человек накануне протестовали против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Протестующие пришли с флагами Украины и плакатами с надписями "Никакой сцены для Нетребко", "Внимание! Русская культура – спонсор войны", "Чекистов к стенке" и другие.
На акции протеста также присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.
15 сентября в Берлинской опере проходило выступление Нетребко в опере "Макбет". Всего их должно быть четыре.
После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз за свою жизнь.
В Германии собрали тысячи голосов под петицией с призывом отменить выступление Нетребко в Берлинской государственной опере. Однако несмотря на это Берлинская государственная опера отказалась исключать Нетребко из постановки "Макбет".
Ранее сообщалось, что Нетребко не будет выступать в Муниципальном доме Праги в октябре.
Также было отменено ее выступление в ноябре в Таллинне.