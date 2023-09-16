Возле Берлинской оперы прошел протест против пропутинской певицы Нетребко

Возле Немецкой государственной оперы в Берлине несколько сотен человек накануне протестовали против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Протестующие пришли с флагами Украины и плакатами с надписями "Никакой сцены для Нетребко", "Внимание! Русская культура – спонсор войны", "Чекистов к стенке" и другие.

DW

DW

DW

На акции протеста также присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

15 сентября в Берлинской опере проходило выступление Нетребко в опере "Макбет". Всего их должно быть четыре.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз за свою жизнь.

В Германии собрали тысячи голосов под петицией с призывом отменить выступление Нетребко в Берлинской государственной опере. Однако несмотря на это Берлинская государственная опера отказалась исключать Нетребко из постановки "Макбет".

Ранее сообщалось, что Нетребко не будет выступать в Муниципальном доме Праги в октябре.

Также было отменено ее выступление в ноябре в Таллинне.