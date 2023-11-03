ЄС проводить у Росії кінофестиваль, організатор якого пов’язаний з російським ВПК

Представництво Європейського Союзу в Росії з 1 по 15 листопада проводить онлайновий фестиваль європейського кіно, організатор якого пов’язаний із російським військово-промисловим комплексом, попри протести з боку України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації DW.

Фестиваль європейського кіно в Росії проходить під гаслом "Кіно об'єднує!", що, як кажуть у представництві ЄС у Москві, "підкреслює єдність культур та інтересів". Кінозахід охоплює 21 стрічку з країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських і європейських кіностудій.

Як стало відомо DW, українська сторона зверталася до Європейської служби зовнішніх справ з проханням розглянути можливість не проводити фестиваль. Публічно закликали до цього кілька українських культурних організацій, як-от Держагенство з питань кіно та Український інститут.

Паралельно видання "Важные истории" звернуло увагу на те, що компанія-підрядник представництва ЄС у Росії – 4D – має зв'язки з російською оборонною промисловістю. Серед іншого, вона обслуговувала стенд на військово-технічному форумі РФ "Армія-2022" акціонерного товариства "Заслон", яке перебуває під санкціями США.

У відповідь на запит DW у зовнішньополітичній службі Євросоюзу заявили, що скасовувати кінофестиваль у Росії не будуть, тому що договір із 4D укладали до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Там також запевнили, що між представництвом ЄС у Росії і АТ "Заслон" немає "ані ділових, ані будь-яких інших зв'язків".

Нагадаємо, минулого місяця в культурному центрі сербського міста Лазаревац скасували показ документального фільму українського журналіста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" під тиском проросійських радикалів.