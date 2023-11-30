Ультраправый победитель выборов в Нидерландах уже допускает правительство меньшинства

Лидер ультраправой Партии свободы, которая победила на парламентских выборах в Нидерландах, уже допускает формирование правительства меньшинства.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава Партии свободы, потенциальный будущий премьер Герт Вилдерс остался фактически без шансов сформировать правительство с большинством в парламенте после того, как две крупнейшие партии правого спектра заявили в среду, что не хотят в коалицию с Партией свободы.

В общении со СМИ после встречи с переговорщиком для формирования коалиции Вилдерс сказал, что "будет рациональным" в дискуссиях с потенциальными партнерами и не исключает формирования правительства меньшинства.

Консерваторы VVD – политсилы Марка Рютте, который вскоре покинет пост премьера, – в среду повторили, что не пойдут в коалицию к Вилдерсу, в частности из-за разногласий по таким вопросам, как членство в ЕС и НАТО.

Правоцентристская партия "Новый социальный контракт" (NSC) тоже заявила, что не хочет сотрудничать с ультраправыми, в частности из-за того, что часть их замыслов противоречит принципу свободы вероисповедания.

Крупнейшая партия левого спектра, лейбористы/"зеленые левые" во главе с бывшим еврокомиссаром Франсом Тиммермансом, полностью исключила возможность сотрудничества с "Партией свободы".

Сначала Вилдерс надеялся на коалицию с уже упомянутыми NSC, VVD и меньшей консерваторской политсилой "Движение фермеров и граждан" (BBB).

Переговоры о новом правительстве в Нидерландах могут длиться месяцами. Так, после предыдущих выборов 2021 года это заняло рекордные 299 дней.

Напомним, Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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