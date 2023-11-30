Ультраправий переможець виборів у Нідерландах вже допускає уряд меншості

Лідер ультраправої "Партії свободи", яка перемогла на парламентських виборах у Нідерландах, вже допускає формування уряду меншості.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Очільник "Партії свободи", потенційний майбутній прем’єр Герт Вілдерс залишився фактично без шансів сформувати уряд з більшістю у парламенті після того, як дві найбільші партії правого спектра заявили у середу, що не хочуть у коаліцію з "Партією свободи".

У спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі з переговорником для формування коаліції Вілдерс сказав, що буде "раціональним" у дискусіях з потенційними партнерами та не виключає формування уряду меншості.

Консерватори VVD – політсила Марка Рютте, який невдовзі залишить посаду прем’єра – у середу повторила, що не піде у коаліцію до Вілдерса, зокрема через розбіжності щодо таких питань як членство у ЄС і НАТО.

Правоцентристська "Новий соціальний контракт" (NSC) також заявила, що не хоче співпрацювати з ультраправими, зокрема через те, що частина їхніх задумів суперечить принципу свободи віросповідання.

Найбільша партія лівого спектра, лейбористи-зелені ліві на чолі з колишнім єврокомісаром Франсом Тіммермансом, цілковито виключили можливість співпраці з "Партією свободи".

Спершу Вілдерс сподівався на коаліцію з уже згаданими NSC, VVD та меншою консерваторською політсилою "Рух фермерів і громадян" (BBB).

Перемовини про новий уряд у Нідерландах можуть тривати місяцями. Так, після попередніх виборів 2021 року це зайняло рекордні 299 днів.

Нагадаємо, Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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