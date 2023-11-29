Еще одна партия отказывается говорить о коалиции с ультраправыми в Нидерландах

Правоцентристская нидерландская партия "Новый общественный договор" (NSC), которая по результатам досрочных выборов в парламент страны оказалась на четвертом месте, решила пока отказаться от переговоров о коалиции с победителем – ультраправой Партией свободы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nu.nl, сообщил лидер NSC Питер Омцигт после переговоров с представителем ультраправых формации Рональдом Пластерком.

По словам Омцигта, NSC "на данный момент" не хочет начинать переговоры с Партией свободы, а также о любом правительстве меньшинства или большинства.

В письме к Пластерку, опубликованном в Twitter (X), лидер правоцентристов указал, что некоторые положения предвыборной программы ультраправых нарушают Конституцию – даже несмотря на обещание их лидера Герта Вилдерса отложить эти вопросы.

Глава NSC подчеркнул, что считает важным для Нидерландов продолжать оказывать гражданскую и военную поддержку Украине, и отверг спекуляции о возможном выходе страны из Европейского Союза.

NSC была одной из трех партий, с которыми Вилдерс хотел сформировать коалицию. Еще одна – Народная партия за свободу и демократию (VVD) – еще раньше исключила такую возможность.

Напомним, Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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