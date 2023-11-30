Президент Германии полчаса ждал на трапе в Катаре, пока его встретят

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ожидал на трапе самолета, пока его официально встретят.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Самолет со Штайнмайером приземлился в Дохе в среду в 10.10 по местному времени. Немецкого президента должен был встретить эмир Катара Шейх Тамим Аль Тани.

Именно с ним у Штайнмайера были запланированы переговоры по освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль.

Однако, как пишет таблоид, эмир, очевидно, не был готов принять Штайнмайера после приземления.

Жена Штайнмайера Эльке Бюденбендер и часть его делегации спустились с самолета, а сам президент Германии остался стоять наверху.

В ответ на звонок главы протокольной службы сообщили, что "президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время", однако Штайнмайер предпочел ждать на вершине трапа.

Bild

В материале отмечается, что Штайнмайер ждал около получаса при 30-градусной жаре, прежде чем его встретил государственный секретарь по вопросам иностранных дел Султан Аль-Мурайхи.

Переговоры между президентом Германии и эмиром Катара продолжались около полутора часов, однако по их завершении Аль Тани отказался от совместной пресс-конференции или заявления.

"Я надеюсь, что мы получим хорошие новости в ближайшие несколько дней", – сказал Штайнмайер после встречи.

Он выразил "особую благодарность эмиру за то, что Катар использует свое влияние на ХАМАС".

Напомним, в августе самолет с главой МИД Германии Анналеной Бербок прервал полет в Австралию из-за неисправности.

А в мае самолет с Бербок на борту задержался в Катаре из-за поломки. А перед этим Бербок задержалась в Саудовской Аравии из-за неисправности самолета.