Самолет с главой МИД Германии прервал полет в Австралию из-за неисправности

Самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, который направлялся в Австралию, совершил вынужденную посадку в Абу-Даби из-за технической неисправности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Сначала самолет с Бербок сел в Абу-Даби для плановой дозаправки, однако после взлета обнаружили дефект в складывании закрылков, из-за чего лайнер не смог набрать нормальную крейсерскую высоту и скорость.

По данным издания, для совершения безопасной посадки самолет был вынужден слить 80 тонн горючего. Для этого самолет около двух часов кружил над морем.

В течение дня будет принято решение о том, как глава немецкого МИД продолжит поездку в Австралию.

Планировалось, что самолет с Бербок приземлится в австралийской столице Канберре в 22:30 по местному времени (15:30 по Киеву).

Во вторник утром официальная программа должна была начаться с возвращения культурных ценностей колониальных времен коренному австралийскому народу каурна.

Напомним, в мае самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на борту задержался в Катаре из-за поломки. Перед этим Бербок вылетела из Саудовской Аравии с двухчасовым опозданием из-за неисправности самолета.