Президент Німеччини пів години чекав на трапі в Катарі, поки його зустрінуть

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр близько пів години очікував на трапі літака, поки його офіційно зустрінуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Літак зі Штайнмаєром приземлився в аеропорту Дохи в середу о 10.10 за місцевим часом. Німецького президента мав зустріти емір Катару Шейх Тамім Аль Тані.

Саме з ним у Штайнмаєра були заплановані переговори щодо звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

Однак, як пише таблоїд, емір, вочевидь, не був готовий прийняти Штайнмаєра після приземлення.

Дружина Штайнмаєра Ельке Бюденбендер і частина його делегації спустилися з літака, а сам президент Німеччини залишився стояти нагорі.

У відповідь на дзвінок глави протокольної служби повідомили, що "президент мав пити чай в аеропорту, щоб вбити час", проте Штайнмаєр вважав за краще чекати на вершині трапа.

Bild

У матеріалі зазначається, що Штайнмаєр чекав близько пів години за 30-градусної спеки, перш ніж його зустрів державний секретар з питань закордонних справ Султан Аль-Мурайхі.

Переговори між президентом Німеччини і еміром Катару тривали близько півтори години, однак по їх завершенні Аль Тані відмовився від спільної пресконференції або заяви.

"Я сподіваюся, що ми отримаємо хороші новини в найближчі кілька днів", – сказав Штайнмаєр після зустрічі.

Він висловив "особливу подяку еміру за те, що Катар використовує свій вплив на ХАМАС".

Нагадаємо у серпні літак з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок перервав політ до Австралії через несправність.

А у травні літак з Бербок на борту затримався в Катарі через поломку. А перед цим Бербок затрималась у Саудівській Аравії через несправність літака.