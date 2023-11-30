На границе Эстонии с РФ существенно возросло движение после закрытия восточной границы Финляндии

После закрытия финской границы с Россией Эстония отмечает рост движения через свои КПП на границе с РФ.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом в комментарии СМИ сказала представительница службы полиции и охраны границы PPA Эве Калмус.

Калмус отметила, что закрытие границы Финляндии с Россией уже ощутимо сказалось на количестве пересечений границы РФ с Эстонией.

"Мы уже видим, что движение через эстонско-российскую границу выросло с 4000 до 5000 (лиц или транспортных средств – не уточняется. – Ред.)", – отметила чиновница.

По ее словам, те, кто едут в Россию – обычные граждане, которые едут по своим частным делам, а также члены различных дипломатических миссий и их родственники.

Калмус не назвала цифры, сколько нелегальных мигрантов попытались въехать из России в Эстонию, но подтвердила, что такие случаи были и пограничникам удалось без конфликтов развернуть их на границе там, где происходит первый этап контроля.

Она уточнила, что в случае Эстонии, как и Финляндии, мигранты пока не пытались пересечь границу вне автомобильных путей – в отличие от границы Беларуси с балтийскими соседями, где группы подходят к границе просто среди леса.

"Бесспорно, мы допускаем и такой сценарий и готовы к нему", – добавила Калмус.

Напомним, 30 ноября граница Финляндии с РФ полностью закрылась до 13 декабря – продолжится только движение грузов по железной дороге.

Правительство пошло на такой беспрецедентный шаг после того, как на КПП начали массово приходить искатели убежища. Ранее российские пограничники не пропускали на выезд людей, которые не имели необходимых документов для въезда в ЕС.

В Таллинне уже заявили, что тоже готовы закрыть границу с Россией, если в этом будет необходимость.