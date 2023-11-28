Финляндия закрывает всю границу с Россией на две недели

Финляндия решила временно закрыть и последний действующий пункт пропуска на границе с Россией – на ближайшие две недели.

Как сообщает Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда", об этом объявил на брифинге премьер-министр Петтери Орпо.

Орпо объявил, что правительство решило закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, из которых в настоящее время оставался действующим только КПП "Райя-Йоосеппи" в Лапландии.

Подать заявки на убежище в дальнейшем можно будет только в портах и аэропорту.

В то же время, решение не коснется грузовых железнодорожных перевозок между Россией и Финляндией.

Решение вступит в силу в полночь с 29 на 30 ноября и будет действовать до 13 декабря.

Премьер акцентировал, что причиной решения стала попытка России оказывать влияние при помощи мигрантов на Финляндию, и для Хельсинки это неприемлемо.

В понедельник на КПП "Райя-Йоосеппи" подали заявки об убежище лишь несколько мигрантов, во вторник – ни одного. Однако, по словам Петтери Орпо, Хельсинки в решении руководствовалось не цифрами, а общей оценкой ситуации.

Как известно, с середины ноября на КПП между Россией и Финляндией начало приходить существенно больше людей без документов, дающих им право въезда на территорию ЕС. Ранее российские пограничники не пропускали таких путешественников на выезд.

Для борьбы с этим явлением Финляндия начала закрывать свои КПП на границе с Россией, к этому времени действующим остался только один – в Лапландии. С прошлой субботы закрыты для движения транспорта КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в общении со СМИ прямо указал на причастность Москвы к появлению все большего количества искателей убежища на границе Финляндии.