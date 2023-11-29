Глава МИД Эстонии: Мы готовы закрыть границу с Россией, если надо

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна допустил закрытие границы с Россией после того, как на аналогичный шаг пошла Финляндия.

Об этом Тсахкна сказал в среду перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Глава эстонского МИД подтвердил, что страна готова закрыть границу с Россией, "если это понадобится".

"Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии. Это может произойти. Эта ситуация (на границе Финляндии с Россией. – Ред.) не является обычным примером миграции", – добавил он.

В правительстве Эстонии ранее заявили, что готовы закрыть границу с Россией, как это сделала Финляндия, но пока для этого нет весомого повода.

Напомним, с 30 ноября Финляндия закрывает всю границу с Россией на две недели из-за того, что туда массово прибывают искатели убежища.

29 ноября – последний день работы единственного из до сих пор открытых КПП на границе Финляндии с Россией в Лапландии. Во вторник правительство приняло решение о закрытии и этого пункта как минимум до 13 декабря. Поэтому граница с РФ будет фактически закрыта для движения людей – продолжится только движение грузов по железной дороге.

Как известно, Польша и страны Балтии с лета 2021 года и до сих пор страдают от того, что Беларусь способствует приезду к границе с ЕС нелегальных мигрантов и они пытаются пересечь границу при содействии белорусских силовиков.