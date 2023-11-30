На кордоні Естонії з РФ суттєво зріс рух після закриття східного кордону Фінляндії

Після закриття фінського кордону з Росією Естонія відзначає зростання руху через свої КПП на кордоні з РФ.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це у коментарі ЗМІ сказала представниця служби поліції та охорони кордону PPA Еве Калмус.

Калмус зазначила, що закриття кордону Фінляндії з Росією вже відчутно позначилося на кількості перетинів кордону РФ з Естонією.

"Ми вже бачимо, що рух через естонсько-російський кордон зріс з 4000 до 5000", – зазначила посадовиця.

За її словами, ті, хто їдуть до Росії – звичайні громадяни, які їдуть через свої приватні справи, а також члени різних дипломатичних місій і їхні родичі.

Калмус не назвала цифри, скільки нелегальних мігрантів спробували в’їхати з Росії до Естонії, але підтвердила, що такі випадки були і прикордонникам вдалося без конфліктів розвернути їх на кордоні там, де відбувається перший етап контролю.

Вона уточнила, що у випадку Естонії, як і Фінляндії, мігранти поки не намагалися перетнути кордон поза автомобільними шляхами – на відміну від кордону Білорусі з балтійськими сусідами, де групи підходять до кордону просто серед лісу.

"Безперечно, ми допускаємо і такий сценарій і готові до нього", – додала Калмус.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон Фінляндії з РФ повністю закрився до 13 грудня – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Уряд пішов на такий безпрецедентний крок після того, як на КПП почали масово приходити шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали на виїзд людей, які не мали необхідних документів для в'їзду до ЄС.

У Таллінні вже заявили, що теж готові закрити кордон з Росією, якщо у цьому буде необхідність.