Французских министров обязали перейти на защищенные мессенджеры, разработанные во Франции

Правительство Франции обязало ключевых должностных лиц государственного аппарата не использовать любые мессенджеры, кроме разработанных во Франции двух приложений, которые считают более защищенными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Point.

Журналисты узнали о распоряжении с подписью премьера Элизабет Борн от 22 ноября, в котором говорится, что министры, госсекретари, руководители директоратов и т.д. и их рабочие команды до 8 декабря должны установить на свои рабочие устройства французский мессенджер Olvid и в дальнейшем он должен быть основным способом коммуникации.

Решение аргументируют тем, что мессенджеры стали неотъемлемой частью коммуникации, но остается вопрос, насколько основные такие сервисы защищают данные пользователей.

Разработанный во Франции Olvid предлагают как безопасную альтернативу Telegram, WhatsApp и менее распространенному Signal, который специалисты по кибербезопасности считают очень надежным. Французское агентство информационной безопасности Anssi, отвечающее за защиту критической инфраструктуры госорганов, после тестирования приложения Olvid присвоило ему 1-й уровень защищенности.

Также французские чиновники могут использовать защищенное приложение Tchap, разработанное три года назад для французских чиновников.

Информацию фактически подтвердил в своей заметке министр по цифровым вопросам Жан-Ноэль Барро.

"С декабря все правительство перейдет на Olvid, самую безопасную в мире систему мгновенного обмена сообщениями", – написал он в своем Twitter (X), добавив также, что его команда пользуется мессенджером уже больше года.

Ранее в этом году во многих странах Запада чиновникам, депутатам или военным запретили использовать на рабочих устройствах приложение TikTok, а Европарламент призвал правительства стран ЕС запретить использование TikTok для государственных служащих.

Осенью Еврокомиссия обязала компании Meta i TikTok объяснить, как они противодействуют дезинформации и вмешательству в выборы через их платформы.

Больше об этом читайте в статье Крестовый поход против TikTok: почему ЕС и США ограничивают использование китайской платформы.