Германия закрыла консульство в Калининграде

Консульство Германии в российском эксклаве Калининграде на Балтийском море закрывается с четверга.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства, в котором не указана причина закрытия, сообщает "Европейская правда".

"Генеральное консульство в Калининграде закрыто с 30 ноября 2023 года. Отныне за консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде отвечает Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, тогда как Визовый отдел посольства в Москве отвечает исключительно за обработку визовых вопросов".- говорится в заявлении.

Четыре из пяти консульств Германии в России были закрыты в мае, когда Берлин по требованию РФ пытался сократить количество государственных служащих в стране до 350.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что при таком количестве консульствам будет сложно продолжать свою регулярную работу.

После вторжения РФ в Украину в прошлом году Германия вместе с другими европейскими странами выслала десятки российских дипломатов.

Германия в ответ на ограничение Россией численности немецких госслужащих на ее территории летом отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств России в Германии.