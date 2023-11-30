Німеччина закрила консульство в Калінінграді

Консульство Німеччини в російському ексклаві Калінінграді на Балтійському морі закривається з четверга.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті відомства, в якій не вказана причина закриття, повідомляє "Європейська правда".

"Генеральне консульство в Калінінграді закрито з 30 листопада 2023 року. Відтепер за консульські та паспортні питання в окрузі Генерального консульства в Калінінграді відповідає Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, тоді як Візовий відділ посольства в Москві відповідає виключно за обробку візових питань".- йдеться в заяві.

Чотири з п'яти консульств Німеччини в Росії були закриті в травні, коли Берлін на вимогу РФ намагався скоротити кількість державних службовців в країні до 350.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що за такої кількості консульствам буде складно продовжувати свою регулярну роботу.

Після вторгнення РФ в Україну минулого року Німеччина разом з іншими європейськими країнами вислала десятки російських дипломатів.

Німеччина у відповідь на обмеження Росією чисельності німецьких держслужбовців на її території влітку відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п’яти консульств Росії у Німеччині.