Эстонцев снова попросили не ехать в Россию

Эстония в четверг в очередной раз предостерегла своих граждан от "любых поездок" в Россию на фоне планов возможного временно закрытия границы из-за опасений относительно наплыва мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Эстонское Министерство иностранных дел заявило, что страна "может временно закрыть свои пункты пересечения границы в кратчайшие сроки из-за потенциального миграционного давления" со стороны России.

Министерство посоветовало эстонцам "рассмотреть необходимость пребывания в России и возвращения в Эстонию, если это возможно".

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отдельно заявил журналистам, что "четко рекомендуется больше не ездить в Россию".

"Если Эстония временно закроет свою границу, те, кто в это время будет находиться в России, не смогут вернуться обратно", – добавил он.

Эстония имеет 333-километровую границу с Россией, на которой сейчас открыто шесть пунктов пропуска.

Напомним, 30 ноября граница Финляндии с РФ полностью закрылась до 13 декабря – продолжится только движение грузов по железной дороге.

Правительство пошло на такой беспрецедентный шаг после того, как на КПП начали массово приходить искатели убежища. Ранее российские пограничники не пропускали на выезд людей, которые не имели необходимых документов для въезда в ЕС.

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