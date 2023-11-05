В Польше сообщили о смерти добровольца, который воевал в Украине

В Харькове в больнице в результате полученных в ДТП травм умер 49-летний гражданин Польши Мацей Беднарский, который воевал в Украине против российских оккупационных сил.

Об этом сообщила журналистка портала Wprost Каролина Бака-Погоржельская, которая ухаживала за Беднарским, пишет "Европейская правда".

Мужчина воевал в Украине в составе 53-й бригады Вооруженных сил Украины.

На родине он служил в "голубых беретах" – войсках береговой обороны, базирующихся в Гданьске, откуда уволился в 1997 году в звании младшего капрала.

Как утверждает Бака-Погоржельская, доброволец две недели назад попал в тяжелое ДТП, после которого находился в больнице.

В интервью Wprost Беднарский ранее рассказывал, что решил отправиться в Украину добровольцем, пообщавшись с украинскими беженцами.

"Они попросили, чтобы мы помогли эвакуировать их семьи. Они были преимущественно из Мариуполя. Я сказал, что попробую, и так все и началось", – говорил мужчина.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину сообщалось о гибели около десяти граждан Польши, среди которых был командир взвода Интернационального легиона.