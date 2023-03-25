На войне в Украине погиб гражданин Польши, который был командиром взвода Интернационального легиона

Министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил о гибели еще одного поляка на войне в Украине.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Дворчик сообщил, что еще один украинский солдат - гражданин Польши - погиб в пятницу, а двое, которые были ранены несколько дней назад, все еще находятся в тяжелом состоянии.

"К сожалению, это не лучшее время. Сегодня погиб еще один украинский солдат - гражданин Польши, а двое - раненые несколько дней назад - до сих пор находятся в тяжелом состоянии" - сообщил Дворчик.

Корреспондент Polsat News в Украине Матеуш Лаховский в свою очередь сообщил, что "в пятницу Михал - командир взвода Интернационального легиона - погиб в бою". "Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши - он говорил об этом много раз. Его контракт заканчивался через месяц, и он хотел вернуться на родину и снова служить в польской армии" - добавил он.

Лаховский рассказал, что месяц назад президент Владимир Зеленский наградил погибшего поляка орденом "За мужество".

"Когда он был ранен несколько месяцев назад, он смог отдохнуть и остаться дома на Рождество. Но на Рождество он уже был на фронте со своими солдатами" - подчеркнул он.

В пятницу также стало известно, что под Бахмутом погиб французский доброволец Кевин Давид, который воевал за Украину.