У Польщі повідомили про смерть добровольця, який воював в Україні

У Харкові в лікарні в результаті отриманих у ДТП травм помер 49-річний громадянин Польщі Мацєй Беднарський, який воював в Україні проти російських окупаційних сил.

Про це повідомила журналістка порталу Wprost Кароліна Бака-Погоржельська, яка доглядала за Беднарським, пише "Європейська правда".

Чоловік воював в Україні у складі 53-ї бригади Збройних сил України.

На батьківщині він служив у "блакитних беретах" – військах берегової оборони, що базуються в Гданську, звідки звільнився у 1997 році у званні молодшого капрала.

Кароліна Бака-Погоржельська і Мацєй Беднарський Фото: Facebook Баки-Погоржельської

Як стверджує Бака-Погоржельська, доброволець два тижні тому потрапив у важку ДТП, після якої перебував у лікарні.

В інтерв’ю Wprost Беднарський раніше розповідав, що вирішив відправитись в Україну добровольцем, поспілкувавшись із українськими біженцями.

"Вони попросили, щоб ми допомогли евакуювати їхні родини. Вони були переважно з Маріуполя. Я сказав, що спробую, і так все і почалося", – говорив чоловік.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомлялось про загибель близько десяти громадян Польщі, серед яких був командир взводу Інтернаціонального легіону.