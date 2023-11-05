В Молдове начались местные выборы - без пророссийского проекта Шора

В Молдове в воскресенье продолжаются всеобщие местные выборы, во время которых выбирают 898 мэров и 11 058 местных советников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Избирательные участки в Молдове открылись в 7:00 (так же, как и по Киеву) и будут работать до 21:00.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в день местных выборов в стране откроют 1958 участков для голосования, больше всего – в Кишиневе и его пригородах (305).

Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие не менее четверти от количества избирателей, занесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе.

В тех населенных пунктах Молдовы, где ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов, организуют второй тур выборов.

В Кишиневе на должность мэра баллотируются 27 кандидатов, в том числе действующий мэр Ион Чебан.

Напомним, что за два дня до выборов комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – пророссийского проекта беглого олигарха Илана Шора.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.

Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы (дело о "краже миллиарда").