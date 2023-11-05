У Молдові почались місцеві вибори – без проросійського проєкту Шора

У Молдові в неділю тривають загальні місцеві вибори, під час яких обирають 898 мерів і 11 058 місцевих радників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Виборчі дільниці у Молдові відкрилися о 7:00 (так само, як і за Києвом) і працюватимуть до 21:00.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Молдови, в день місцевих виборів у країні відкриють 1958 дільниць для голосування, найбільше – у Кишиневі та його передмістях (305).

Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі.

У тих населених пунктах Молдови, де жоден із кандидатів у мери не набере понад 50% голосів, організовують другий тур виборів.

У Кишиневі на посаду мера балотуються 27 кандидатів, зокрема чинний мер Іон Чебан.

Нагадаємо, що за два дні до виборів комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – проросійського проєкту олігарха-втікача Ілана Шора.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора.

Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років ув'язнення у справі про виведення 10% ВВП із банківської системи Молдови (справа про "крадіжку мільярда").