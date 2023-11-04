CNN: В США ожидают, что Израиль в ближайшее время изменит тактику в Газе

В США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника из администрации США.

По словам собеседника телеканала, в администрации Джо Байдена ожидают, что количество воздушных атак Израиля уменьшится "по сравнению с тем, что мы уже видели".

В США считают, что Израиль сосредоточится на наземной кампании для зачистки широкой сети подземных тоннелей, которые использует ХАМАС.

Чиновник отметил, что администрация США "очень прямолинейной... относительно решений военного времени, осторожной и ставила жесткие вопросы" в дискуссиях с Израилем, даже когда действия израильских военных вызвали международную критику, в частности, из-за обстрела лагеря беженцев на севере Газы.

Он добавил, что учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября прекращение огня сейчас не является целесообразным.

Чиновник подчеркнул, что США активно призывают Израиль к так называемым "гуманитарным паузам", а также к соблюдению норм международного гуманитарного права.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в Тель-Авиве заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

Кроме того, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы – для того, чтобы сохранить жизни гражданских.