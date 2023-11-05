Редакция одной из давнейших газет Британии: Запад не может позволить себе "забыть" об Украине

Издание The Observer, которое считается древнейшей воскресной газетой в стране и мире, вышло с редакционной статьей, где отмечает, что страны Запада не должны допустить ослабления поддержки Украины на фоне других вызовов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Редакционная статья The Observer, которое с 90-х годов принадлежит The Guardian, "Взгляд на войну в Украине: Запад не может позволить себе забыть о ней", вышла в эти выходные.

"Владимир Зеленский крайне нуждается в поддержке на фоне торможения контрнаступления, и (перед Украиной) возникает риск патовой ситуации", – говорится в резюме.

Редакция отмечает, что последние события на Ближнем Востоке отвлекли на себя внимание мирового политического сообщества и СМИ именно в то время, когда российско-украинская война вошла в критически важный период.

"Это легко понять, но это тревожно. Ведь выигрывает от этого в первую очередь президент России Владимир Путин, который своим решением начал противоправное, неспровоцированное полномасштабное вторжение", – отмечают журналисты.

Редакция отмечает, что украинские власти и западные союзники в начале года возлагали большие надежды на контрнаступление, но после 5 месяцев попыток украинских сил прорваться через российские минные поля и инженерные заграждения результат оказался не тем, на который надеялись.

Журналисты обратили внимание на последнюю колонку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где он признал, что перед Украиной стоит риск долговременной войны на истощение, что играет на руку России с ее большими ресурсами, а для перехвата инициативы Украине нужно технологическое преимущество.

"Украинские военные продолжают бороться с исключительной храбростью и достоинством, но наступает уже вторая зима этой войны и им грозит истощение. По оценкам, российские силы понесли огромные потери в последних боях. Однако очевидно, что Путин и его генералы мало заботятся о жизни своих молодых призывников... Вместо этого Путин усиливает удары дронами, артиллерией, ракетами", – отмечают журналисты, напоминая, что одной из целей России с наступлением холодов снова будет разрушение энергетической инфраструктуры, чтобы давить на все гражданское население.

Редакция констатирует, что реальных перспектив каких-то мирных переговоров пока нет, ведь и Украина, и Кремль отвергают предположение, что ситуация на поле боя патовая.

При этом официальный Киев опасается, что после "нереалистичных ожиданий" союзников от контрнаступления дальнейшая западная поддержка, при отсутствии ощутимого прогресса, начнет ослабевать – о чем уже есть "первые звоночки" из США, где правое крыло республиканцев не захотело поддержать бюджетный запрос Байдена одновременно для Израиля, Украины и мер охраны границы.

"Белый дом, позицию которого поддерживают демократы в Сенате, решительно настроен поддерживать веру в Украину – по причинам, выходящим за рамки самого конфликта. Министр обороны США Ллойд Остин четко сказал об этом. "Могу гарантировать, что без нашей поддержки у Путина будут успехи", – напоминают журнал сказал он в обращении к Сенату. А такая развязка поставила бы под угрозу других соседей России", – отмечают журналисты.

Они напоминают недавние заявления экс-президента России Дмитрия Медведева, о том, что Россия видит в Польше "опасного врага" и Польша, поддерживая Украину, рискует "потерей государственности".

"Сейчас, когда Путин явно настроен на "победу" – что бы он не вкладывал в это и какой бы ни была цена – для Запада не время пошатнуться в своей поддержке Украины", – заключает редакция.

Ранее NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что никто в ЕС и США не давит на него и не подталкивает к переговорам.

Глава МИД Литвы предостерег от ловушки перемирия с Кремлем, заявив, что уступки России сейчас подорвут надежды на мирное будущее для Европы.