Глава МИД Литвы о мире с РФ: Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией, которая ведет захватническую войну против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

По его словам, для России "мирное соглашение" означает лишь "время перевооружиться".

Министр считает, что западные страны опасно близки к тому, чтобы потерять возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

"Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", – резюмировал Ландсбергис.

Ранее NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

По словам источников телеканала, эти дискуссии являются отражением ситуации на фронте и политической ситуации в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

Напомним, в сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может вести мирные переговоры с Путиным, поскольку тому нельзя доверять.

Он также говорил, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.