В аеропорту Гамбурга чоловік тримає в заручниках 4-річну дівчинку, триває операція поліції

В аеропорту німецького міста Гамбург із вечора суботи триває операція зі звільнення 4-річної дівчинки, яку взяв у заручники озброєний чоловік – імовірно, її батько, який виїхав на автомобілі на злітну смугу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Інцидент почався після 20:00 за німецьким часом, коли біля терміналу 1 Гамбурзького аеропорту з’явилось авто без номерного знака. Його водій прорвався на машині до злітної смуги, зупинившись біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Фото: Bild

Водієм виявився 35-річний чоловік із Нижньої Саксонії, із яким в авто перебуває 4-річна дівчинка. За попередніми даними, це його донька – незадовго до інциденту в аеропорту його дружина заявила поліції, що той забрав її дитину.

За даними Bild, чоловік хоче забрати доньку із собою до Туреччини на літаку, але дружина не дала на це дозволу, тому він і влаштував інцидент в аеропорту.

У нього при собі є вогнепальна зброя, з якої він міг кілька разів вистрілити. Крім того, чоловік кидав два коктейлі Молотова з автомобіля, нібито намагаючись підпалити літак, але безуспішно.

Фото: Bild

Аеропорт Гамбурга ввечері в суботу евакуював усіх 3200 пасажирів і працівників, а також оголосив про призупинення роботи щонайменше протягом неділі.

Станом на 06:00 переговори поліції з чоловіком тривали.

На початку року інцидент із захопленням заручників стався в німецькому місті Карлсруе: тоді озброєний чоловік утримував кількох людей в аптеці й вимагав викупу, поки його не затримали в результаті штурму.