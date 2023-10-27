Партнер Фицо по коалиции ожидает, что Словакия сохранит продажи оружия Украине

Обещание нового правительства Словакии о прекращении помощи Украине должно касаться только военных поставок, а не коммерческих продаж.

Об этом заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, чья партия входит в коалицию с политсилой Роберта Фицо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пеллегрини сказал, что выступает за то, чтобы заказы на продажу оружия Украине, продолжали выполняться.

"Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", – отметил он.

Германия, Дания и Норвегия год назад заявили, что приобретут для Украины 16 гаубиц Zuzana-2 словацкого производства.

Ранее новый премьер-министр Словакии подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".

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