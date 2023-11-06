Блинкен обсудил с президентом Кипра морской коридор в Газу

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в воскресенье, чтобы обсудить вопрос создания морского коридора для доставки помощи в сектор Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель правительства островной страны Константинос Летимбиотис, сообщает Euractiv.

По словам Летимбиотиса, во время их разговора в аэропорту Ларнаки речь шла о специальном одностороннем морском коридоре для непрерывного потока гуманитарной помощи с Кипра для гражданского населения Газы.

Ранее Христодулидис заявил, что Франция, Еврокомиссия и Израиль поддержали инициативу Никосии по открытию гуманитарного морского коридора.

"Республика Кипр пытается, в пределах своих возможностей, обеспечить бесперебойные поставки гуманитарной помощи в Газу", – сказал глава Кипра.

Он уточнил, что Кипр выступает с этой инициативой как ближайшая к региону страна-член ЕС, ведь остров находится примерно в 370 километрах от Газы, и благодаря своим хорошим отношениям с арабскими странами и Израилем.

"Мы работаем над деталями, чтобы инициативу можно было реализовать. Мы должны быть готовы в любой момент, и как только условия позволят, приступить к реализации этого предложения", – подчеркнул Христодулидис.

Ранее сообщалось, что власти Кипра совместно с партнерами в Европейском Союзе и на Ближнем Востоке прорабатывают создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы из главного порта острова Лимасол.

Перед этим стало известно, что возможность создания гуманитарного морского коридора для транспортировки товаров первой необходимости в Газу изучает также Греция.