Кипр работает над созданием морского коридора в Газу

Власти Кипра совместно с партнерами в Европейском Союзе и на Ближнем Востоке прорабатывают создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из главного порта острова Лимассол.

Об этом журналистам на условиях анонимности во вторник сообщил кипрский чиновник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Отмечается, что идею морского гуманитарного коридора в Газу на прошлой неделе выдвинул кипрский президент Никос Христодулидис, и израильский премьер Беньямин Нетаньяху якобы "не возражал" против этого.

Кипрский чиновник заявил, что предложение морского коридора имеет поддержку многих стран-членов ЕС, в частности Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов, а также арабских стран, таких как Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман и Иордания.

В рамках функционирования такого коридора израильская сторона стремится, чтобы гумпомощь не содержала ничего, что группировка ХАМАС может использовать в качестве оружия. Израиль также хочет участвовать в проверке содержимого грузов, которые будут отправляться из порта Лимассола.

Параллельно Никосия контактирует с палестинскими властями, чтобы определить, какая помощь нужна больше всего, добавил кипрский чиновник. Среди прочего, речь идет о согласовании логистических моментов: как корабли будут швартоваться, привлекать ли военные суда и какие международные организации будут отвечать за разгрузку помощи.

"Кипр предлагает географическое расположение, инфраструктуру и политическую волю для реализации этого предложения", – заявил собеседник журналистов.

Гуманитарные потребности сектора Газа выросли после того, как после неожиданного нападения боевиков ХАМАС 7 октября на Израиль между двумя вспыхнула война, в результате которой погибли тысячи людей с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что возможность создания гуманитарного морского коридора для транспортировки товаров первой необходимости в Газу изучает также Греция.